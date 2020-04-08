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Видео: на КАДе произошло массовое ДТП

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О пострадавших никакой информации пока нет.

В среду, 8 апреля, стало известно, что на КАДе массово столкнулись иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

"На 93 км КАД произошло массовое ДТП",

—сказано в сообщении.

Причина аварии выясняется. О пострадавших никакой информации пока нет. На кадрах видно, что машины понесли значительный урон от столкновения. 

Отмечается, что авария не мешает проезду других автолюбителей. 

Ранее мы сообщали о том, что иномарка въехала в забор детского сада на Новоизмайловском проспекте.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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