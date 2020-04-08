Видео: на КАДе произошло массовое ДТП

В среду, 8 апреля, стало известно, что на КАДе массово столкнулись иномарки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
"На 93 км КАД произошло массовое ДТП",
—сказано в сообщении.
Причина аварии выясняется. О пострадавших никакой информации пока нет. На кадрах видно, что машины понесли значительный урон от столкновения.
Отмечается, что авария не мешает проезду других автолюбителей.
Ранее мы сообщали о том, что иномарка въехала в забор детского сада на Новоизмайловском проспекте.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )