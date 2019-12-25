Иномарка въехала в забор детского сада на Новоизмайловском проспекте

И водитель, и пассажир были сильно пьяны.

Днем 8 апреля в Московском районе Петербурга иномарка протаранила забор, ограждающий территорию детского сада на Новоизмайловском проспекте. Очевидцами инцидента стали местные жители, которые выложили фото с места происшествия в соцсети.

К счастью, на территории никого не было, поэтому авария обошлась без пострадавший, сидевшим в машине также не потребовалась помощь. Отмечается, что в машине находились мужчина и женщина, оба с признаками сильного алкогольного опьянения. Пассажир, по словам очевидцев, был настолько пьян, что перешел на оскорбления в адрес прибывшего на место полицейского. Теперь решается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела.

Появилось видео с перевертышем на Софийской улице.

Фото: Виктор Лукьянович, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"