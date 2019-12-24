  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
63
nastya960
Код вставки плеера

Появилось видео с перевертышем на Софийской улице

0 0

В результате ДТП водитель и его пассажир (м.1983 г.р.) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Рано утром в Колпино легковой автомобиль перевернулся на газоне и потерял бампер. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По предварительной информации отдела пропаганды ГИБДД, водитель 1995 года рождения, который находился за рулем Hyundai Solaris, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате ДТП водитель и его пассажир (м.1983г.р.) с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Авария произошла на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе. 

По данному факту проводится проверка.

Ранее полиция задержала агрессивного автомобилиста, навредившего инспектору ДПС.

Видео: Piter.TV

Теги: перевертыш, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии