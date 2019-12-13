Полиция задержала агрессивного автомобилиста, навредившего инспектору ДПС

Водитель вырвал свои документы из рук инспектора и начал движение, пока полицейский пытался заблокировать автомобиль.

В Приморском районе Петербурга задержали водителя, подозреваемого в применении насилии в отношении инспектора ДПС. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 7 апреля ДПС остановила автомобиль "ВАЗ" возле пункта оплаты трассы ЗСД на улицу Большая Каменка, за рулем оказался 27-летний водитель. Причиной остановки стал частично скрытый регистрационный знак машины сзади – цифры были прикрыты бумагой. Неожиданно автомобилист вырвал из рук инспектора свои документы на проверке, после чего сел в машину и попытался скрыться. Полицейский попытался остановить автомобиль, схватившись с улицы за руль, но водитель начал движение. В результате этого инспектор получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся.

Отмечается, что сотрудник ДПС продолжил службу после оказания медпомощи, а агрессивного водителя задержали у его дома и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: pixabay