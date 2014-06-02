Работы велись с 15 июля.

В Петербурге завершили работы по облицовке тоннеля Гренадерского моста. Об этом сообщили в пресс-службе CПб ГБУ "Мостотрест".

Специалисты заменили окрашенный бетон на прочные и современные стальные металлокассеты. Облицовка не только "придает стенам сооружения эстетичный вид", но и защищает конструкции. Общая площадь облицовки на обеих стенах тоннеля составила 1700 квадратных метров.

Работы в тоннеле начались 15 июля. До 13 сентября работы ограничивали движение для автомобилистов: была недоступна полоса безопасности сначала в направлении Выборгской, а затем Пироговской набережной. После снятия ограничений специалисты завершали отделку стен.

Ранее стало известно, что в Петербурге сдвинули сроки закрытия движения по Биржевому мосту.

Фото: пресс-служба CПб ГБУ "Мостотрест"