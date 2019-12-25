Суд назначил принудительные работы бизнес-вумен за кражу 45 свадебных платьев

Сама женщина вину отрицала, заявляя о давлении со стороны клиенток.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местной жительнице по обвинению в мошенничестве. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, фигурантка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и на протяжении почти года реализовывала преступную схему.

Злоумышленница разместила в интернете объявление о приеме на реализацию подержанных свадебных нарядов. Получив от клиенток заявки, она забрала 45 платьев и сопутствующие аксессуары, однако обязательства по продаже не выполнила. Общая сумма похищенного имущества превысила 1,1 миллиона рублей. Кроме того, ущерб от услуг предпродажной подготовки составил более 76,9 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимая не признала вину. Она настаивала, что у нее отсутствовал умысел на хищение, а после появления негативных отзывов клиентки сами препятствовали ее работе и провоцировали конфликты. По мнению фигурантки, потерпевшие пытались вымогательством помешать ее законной предпринимательской деятельности.

Суд счел доводы обвиняемой несостоятельными. Назначено наказание в виде принудительных работ сроком на четыре года с удержанием пяти процентов заработка в государственную казну. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, с осужденной взыскано 430,7 тысячи рублей.

