В Петербурге началась реставрация знаменитой Башни Вячеслава Иванова

Работы планируют завершить в 2027 году.

В Санкт-Петербурге специалисты приступили к восстановлению исторического облика знаменитой "Башни" Вячеслава Иванова, известной также как доходный дом Дернова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Памятник регионального значения, расположенный на Таврической улице, 35, был построен в стиле эклектики в 1903–1905 годах по проекту архитектора Михаила Кондратьева.

В ходе реставрационных работ специалисты восстанавливают лепные кронштейны, балконы и парадные дубовые двери, ремонтируют аварийное крыльцо, а также возвращают фасадам их первоначальный цвет. Завершить работы планируют в 2027 году.

Наибольшую известность дом получил благодаря поэту-символисту Вячеславу Иванову. В 1905–1912 годах он снимал здесь квартиру под куполом на последнем, шестом этаже и называл её "Башней". Именно это название вошло в обиход легендарных деятелей Серебряного века, а в квартире поэта проходили знаменитые литературно-философские собрания — "Среды Иванова", в которых участвовали Александр Блок, Андрей Белый, Фёдор Сологуб и другие. Работы ведутся в рамках губернаторской программы по обновлению фасадов 255 многоквартирных домов-памятников.

Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей.

Фото: Telegram/"Правительство Петербурга"

