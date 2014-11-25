Обновленный штаб СК в "Доме Забелиной" на 2-м Муринском проспекте

Завершение работ стало подарком ко Дню сотрудника следственных органов.

Губернатор Александр Беглов и руководитель ГСУ СК РФ по Петербургу Павел Выменец сегодня официально ввели в эксплуатацию здание на 2-м Муринском проспекте, 31. Исторический особняк "Дом Забелиной", переданный Следственному комитету еще в 2020 году, открылся после завершения масштабного капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Завершение работ стало подарком ко Дню сотрудника следственных органов. Город сохранил за собой обязательства по приведению здания в нормативное состояние, так как с 2010 года дом был признан аварийным и мог быть снесен ради новой застройки. Благодаря вмешательству градозащитников и жителей исторический облик удалось сохранить.

Павел Выменец поблагодарил правительство города за поддержку и отметил, что переезд уже состоялся: следователи следственного отдела по Выборгскому району активно работают в хороших достойных условиях. Сотрудники Управления расследуют уголовные дела, помогая жителям, чтобы наш город оставался территорией законности и правопорядка.

Обновленное здание полностью соответствует современным требованиям безопасности. Оно оснащено новыми линиями связи, системами видеонаблюдения и интегрировано с Информационной системой "Безопасный город". По словам главы ГСУ, именно благодаря этой системе в прошлом году было раскрыто 99% убийств.

Внутри оборудованы специализированные помещения для опознания, места размещения задержанных лиц, кабинеты для работы с несовершеннолетними, а также надежные хранилища для вещественных доказательств и архивов.

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Фото: Правительство Петербурга