В Петербурге 5 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности

Ожидаются грозы и дожди, местами ливни.

В Петербурге 5 августа объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с дождями и грозами. Об этом сообщили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, с 11:00 до 21:00 на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Ожидаются грозы и дожди, местами ливни.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)