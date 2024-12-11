В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за снега и обледенения

Предупреждение действует с 21:00 10 января до 15:00 11 января.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в администрации.

По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует с 21:00 10 января до 15:00 11 января. Местами ожидается сильный снег.

Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти ожидаются снегопады и перепады температуры.

Фото: Piter.tv