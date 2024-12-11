Снегопады и перепады температуры ожидаются в Петербурге и Ленобласти

По словам синоптика Александра Колесова, в выходные дни жителей Петербурга и Ленинградской области ждут сильные снегопады.

Сегодняшний день в Санкт-Петербурге выдался "слякотным": температура, опустившаяся ночью до -2 градусов, уже поднялась до +1 и продолжает расти. Осадки небольшие, но движение западных циклонов, приносящих переменчивую погоду, продолжается.

По словам синоптика Александра Колесова, в выходные дни жителей Петербурга и Ленинградской области ждут сильные снегопады. В субботу осадки будут особенно интенсивными: на севере области прогнозируют сильный снег, а на юге возможен мокрый снег, местами переходящий в дождь. К воскресенью похолодает, и снег захватит уже всю область.

В Санкт-Петербурге снег возобновится уже завтра, в пятницу, во второй половине дня, а к выходным ожидаются обильные осадки. За субботу и воскресенье в городе может выпасть от 20 до 30 мм осадков, что составляет около 50-70% месячной нормы. Высота снежного покрова к понедельнику, 13 января, может увеличиться на 15-20 см. Сегодня утром этот показатель составлял 14-17 см.

Температура воздуха в Петербурге будет держаться в диапазоне 0…-2 градуса – в субботу и -3…-5 градусов – в воскресенье. Синоптики уточнят данные, но вероятность значительного снегопада остается высокой.

В Петербурге 8 января выпало более 7 сантиметров снега.

Фото: Piter.tv