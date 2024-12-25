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В Петербурге до 10 января объявили "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 15:56
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В Петербурге до 10 января объявили "желтый" уровень погодной опасности

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Местами ожидается мокрый снег.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности в связи с гололедом, со снегом, с обледенением, а также гололедно-изморозевыми отложениями. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, период предупреждения из-за гололеда действует 8 января до 18:00, а из-за снегопада и обледенения – до 21:00, местами ожидается мокрый снег. Период предупреждения в связи с гололедно-изморозевыми отложениями будет актуален до 21:00 10 января. 

Просим водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность следует проявлять пешеходам.

Пресс-служба Смольного

При этом, по словам главного синоптика города Александра Колесова, ожидается теплая погода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гололёд, желтый уровень опасности, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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