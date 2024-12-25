Из-за гололеда 7 января в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

А местами будет отложение мокрого снега.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, рассказали в Смольном.

Так, по данным Росгидрометцентра, 7 января с 10:00 до 21:00 в городе ожидаются гололед и изморозь. А местами будет отложение мокрого снега.

Правительство Северной столицы попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на транспорте в связи с высоким риском аварий. Также более внимательными стоит быть и пешеходам.

Ранее синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в ближайшие дни.

Фото: Piter.TV