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Из-за гололеда 7 января в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 11:55
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Из-за гололеда 7 января в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

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А местами будет отложение мокрого снега.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности, рассказали в Смольном. 

Так, по данным Росгидрометцентра, 7 января с 10:00 до 21:00 в городе ожидаются гололед и изморозь. А местами будет отложение мокрого снега. 

Правительство Северной столицы попросило водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на транспорте в связи с высоким риском аварий. Также более внимательными стоит быть и пешеходам.

Ранее синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в ближайшие дни. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гололёд, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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