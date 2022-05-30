  1. Главная
Из-за тумана 1 и 2 ноября в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 9:57
Видимость местами будет составлять 500 метров и менее.

В Петербурге в связи с туманом объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Смольном 31 октября. 

По данным Росгидрометцентра, туман ожидается с 05:00 1 ноября до 03:00 2 ноября. Видимость местами будет составлять 500 метров и менее. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. 

Пресс-служба Смольного 

Также особую осторожность следует соблюдать и пешеходам. 

Ранее на Piter.TV: облачность и небольшие дожди ожидаются в Петербурге в пятницу. 

Фото: Piter.TV

Теги: желтый уровень опасности, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

