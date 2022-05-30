Из-за тумана 1 и 2 ноября в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности

В Петербурге в связи с туманом объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом рассказали в Смольном 31 октября.
По данным Росгидрометцентра, туман ожидается с 05:00 1 ноября до 03:00 2 ноября. Видимость местами будет составлять 500 метров и менее.
Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.
Пресс-служба Смольного
Также особую осторожность следует соблюдать и пешеходам.
Фото: Piter.TV
