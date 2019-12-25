Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 12:00 до 21:00 сегодня, 28 апреля, ожидается западный и юго-западный ветер.

В Петербурге в связи с сильным ветром объявили "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Смольном.

По данным Рocгидрометцeнтрa, с 12:00 до 21:00 28 апреля ожидается западный и юго-западный ветер. Местами его порывы достигнут 15 м/с.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что циклоны принесут тепло и дожди в Северную столицу. Например, 2 мая может быть за +15 градусов. После прогнозируют опять плавное понижение температуры.

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Фото: Piter.TV