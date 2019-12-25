В Петербурге 22 июня объявили "желтый" уровень погодной опасности

При этом, как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, "всё очень локально".

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредила городская администрация.

По информации Росгидрометцентра, 22 июня с 15:00 до 19:00 на территории города объявлен "желтый" уровень опасности из-за высокой температуры воздуха (местами до +30). Также до 13:00 23 июня сохраняется объявленная ранее высокая пожарная опасность.

С 18:00 22 июня до 18:00 23 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы.

При этом, как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, "всё очень локально". В одном месте города может "залить" дождем, в другом осадков не будет. Аналогично с грозами и градом.

Фото: Александр Колесов