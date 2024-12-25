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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда
Сегодня, 12:53
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"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда

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Предупреждение вступает в силу 7 января с 10:00 до 21:00.

Согласно данным Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы гололеда и замерзшей воды. 

Предупреждение вступает в силу 7 января с 10:00 до 21:00. Ожидается накопление мокрого снега на некоторых участках дорог. 

"Желтая" степень опасности указывает на потенциальную угрозу погодных условий. Правительство Санкт-Петербурга призывает автомобилистов быть особенно внимательными и избегать использования личных транспортных средств, учитывая высокий риск аварий. Пешеходам также рекомендуется соблюдать максимальную осторожность.

 Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербург придет потепление.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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