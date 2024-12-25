"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за гололеда

Предупреждение вступает в силу 7 января с 10:00 до 21:00.

Согласно данным Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за угрозы гололеда и замерзшей воды.

Предупреждение вступает в силу 7 января с 10:00 до 21:00. Ожидается накопление мокрого снега на некоторых участках дорог.

"Желтая" степень опасности указывает на потенциальную угрозу погодных условий. Правительство Санкт-Петербурга призывает автомобилистов быть особенно внимательными и избегать использования личных транспортных средств, учитывая высокий риск аварий. Пешеходам также рекомендуется соблюдать максимальную осторожность.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербург придет потепление.

Фото: Piter.TV