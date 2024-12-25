Во вторник в Петербург придет потепление

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Сегодня, 7 января, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, движущегося с запада. В результате ожидается преобладание облачной погоды, выпадение снега, который иногда может переходить в мокрый снег. Как рассказали синоптики "Фобос", после 13-14 часов существует вероятность появления ледяного дождя и гололедов. Возможны случаи налипания мокрого снега на электрические провода и ветки деревьев, а дороги и тротуары станут скользкими.

Температурный диапазон составит от 0 до -2 градусов в городе и от -4 до +1 градуса в Ленинградской области. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт снижаться и достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба, что является показателем ниже нормы.

В среду также прогнозируется снегопад, переходящий в мокрый снег, образование снежного наката на дорогах и гололёд. Днем температура будет держаться вблизи нулевой отметки.

Фото: Piter.TV