"Зеленые технологии" станут основой развития природоохранной отрасли Петербурга

Новые мощности КПО "Волхонка" позволили увеличить объем обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе до 74,8% в 2024 году по сравнению с 56,9% в предыдущем году.

Комплекс по переработке отходов "Волхонка" теперь способен обрабатывать до 600 тысяч тонн отходов ежегодно, выделяя полезные фракции, такие как пластик, стекло и металлы, благодаря современному оборудованию, включающему магнитные и оптические сепараторы.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по природопользованию, подчеркнул, что использование до 80% отечественных технологий на предприятии способствует эффективной переработке отходов. Он добавил, что внедрение "зеленых технологий" станет ключевым направлением развития природоохранной деятельности города, приближая Петербург к экономике замкнутого цикла.

Новые мощности КПО "Волхонка" позволили увеличить объем обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе до 74,8% в 2024 году по сравнению с 56,9% в предыдущем году. Предполагается, что к 2030 году город достигнет поставленной федеральной цели — 100%-ной переработки отходов и уменьшения их захоронения вдвое.

Алексей Макаров, председатель Комиссии по экологии, отметил, что КПО "Волхонка" играет важную роль в экологической модернизации города. Для завершения создания единой системы обращения с отходами запланировано строительство пяти объектов в Петербурге и Ленинградской области, что обеспечит полный цикл переработки и снизит нагрузку на полигоны.

Ранее мы сообщили о том, что более 18,5 тонны опасных отходов собрали за неделю в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга