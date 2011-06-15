Более 18,5 тонны опасных отходов собрали за неделю в Петербурге

Сотрудники ГБУ "Экострой" совершили 31 выезд, из которых 27 были связаны с проверками после аварийных ситуаций, а 4 – с другими случаями возможного химического загрязнения.

С 9 по 15 декабря городская экологическая служба получила 341 запрос от граждан по вопросам окружающей среды. Сотрудники ГБУ "Экострой" совершили 31 выезд, из которых 27 были связаны с проверками после аварийных ситуаций, а 4 – с другими случаями возможного химического загрязнения. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" сделали семь выездов по вызовам о потенциальном загрязнении водных ресурсов Петербурга нефтепродуктами. На всех указанных участках проводился визуальный осмотр. Водоем реки Невы в районе проспекта Обуховской Обороны, д. 112, и Октябрьской набережной у Большого Смоленского моста были обработаны активной пеной. На остальных участках нефтепродукты не были обнаружены.

В рамках программы сбора опасных отходов от населения специалисты собрали более 18,5 тонны опасных отходов. Из них на переработку и уничтожение было направлено 11,2 тонны автомобильных покрышек, свыше 2,5 тонны батареек и аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой и офисной техники, включая картриджи и персональные увлажнители воздуха, 1,2 тонны химикатов, более тонны люминесцентных ламп и 137 килограммов светодиодов, а также 334 килограмма устаревших медикаментов и 46 килограммов градусников.

Ранее мы сообщили о том, что с 25 ноября по 1 декабря петербуржцы сдали почти 22 тонны опасных отходов.

Фото: : ВКонтакте/ СПб ГУП "Экострой" (архив)