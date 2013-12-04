В Петербурге завершено расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве

По версии следствия, обвиняемые 24 октября 2022 года на парковке, расположенной на Дунайском проспекте, напали на своего соотечественника, после чего, применяя насилие, посадили его в автомобиль.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении членов этнической преступной группы, обвиняемых похищении человека, разбое, вымогательстве и краже. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Четверо уроженцев Таджикистана обвиняются в похищении человека, вымогательстве, разбое, краже. По версии следствия, обвиняемые 24 октября 2022 года на парковке, расположенной на Дунайском проспекте, напали на своего соотечественника, после чего, применяя насилие, посадили его в автомобиль. Затем соучастники избили мужчину, угрожали убийством, демонстрируя нож и пистолет. Затем пострадавшего перевезли на территорию Ленобласти, где похитили имущество на общую сумму около 34 тысяч рублей. Продолжая высказывать угрозы применения насилия, фигуранты потребовали передать им миллион рублей, угрожая распространением заведомо ложных сведений.

Потерпевший сообщил о наличии у него 800 тысяч рублей. После этого соучастники доставили мужчину к одному из домов по 10-й Красноармейской улице, где он под обманным предлогом похода за денежными средствами смог покинуть салон автомобиля и скрыться от похитителей. Также обвиняемыми были похищены 3,5 тысячи рублей с мобильного телефона мужчины.

Также 7 ноября 2022 года трое обвиняемых, находясь в автомобиле, припаркованном на проспекте Космонавтов, угрожая гражданину одной из среднеазиатских стран применением насилия, потребовали и получили от него 49,5 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

Также недавно МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении человека, совершенном в январе 2023 года на Дунайском проспекте.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу