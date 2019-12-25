Зарплаты петербургских работников скорой помощи за год выросла на 6,8 тыс. рублей

Несмотря на рост зарплат медиков, Северная столица не вошла даже в первую десятку среди регионов России по уровню оплаты труда врачей.

Согласно данным издания "Деловой Петербург", заработная плата сотрудников службы скорой помощи в городе на Неве увеличилась за прошедший год на 6,8 тысячи рублей и теперь составляет в среднем 87,6 тысяч рублей ежемесячно. Для сопоставления, средний показатель заработной платы специалистов аналогичной отрасли по всей стране достиг отметки в 80 тысяч рублей по состоянию на конец 2024 года. Между тем максимальный уровень доходов в данном секторе варьируется от региона к региону и достигает 200 тысяч рублей, а в некоторых вакансиях Петербурга фиксируется предложение зарплаты для фельдшеров в размере до 250 тысяч рублей чистыми.

Статистика показывает, что количество открытых рабочих мест в сфере здравоохранения выросло за прошлый год почти на 5%, составив суммарно более трех тысяч предложений. Наиболее высокие показатели по количеству размещенных вакансий были отмечены в Москве (около четверти от общего числа опубликованных объявлений), Московской области (примерно пятую часть) и Петербурге (6%).

При этом важно подчеркнуть, что несмотря на рост зарплат медиков, Северная столица не вошла даже в первую десятку среди регионов России по уровню оплаты труда врачей. Средняя заработная плата специалиста медицинского профиля в Петербурге составила около 99,9 тысяч рублей, заняв 19-ю позицию рейтинга. Лидером же по величине зарплат медицинских работников стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где специалисты получают более 158 тысяч рублей в месяц. Вместе с тем средняя зарплата врачей по стране также возросла и достигла показателя в 98 тысяч рублей, увеличившись на 18 тысяч рублей относительно предыдущего периода.

Ранее мы сообщили о том, что каждый пятый петербуржец боится увольнения из-за развития ИИ.

Фото: Piter.TV