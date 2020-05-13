Неизвестные "заминировали" в Петербурге три школы

Неизвестные "заминировали" три объекта образования в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
На электронную почту нескольких учреждений накануне с двух адресов приходили сообщения о "минировании" школ. Во время осмотра учебных заведений и прилегающих территорий не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из одного объекта эвакуировали 600 человек.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек.
Фото: Piter.TV
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