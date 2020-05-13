Неизвестные "заминировали" в Петербурге три школы

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Неизвестные "заминировали" три объекта образования в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На электронную почту нескольких учреждений накануне с двух адресов приходили сообщения о "минировании" школ. Во время осмотра учебных заведений и прилегающих территорий не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из одного объекта эвакуировали 600 человек.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за сообщения о "минировании" школы в Петроградском районе эвакуировали 500 человек.

Фото: Piter.TV