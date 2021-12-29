По Белградской улице закрывают троллейбусное движение

Движение троллейбуса №47 изменится.

С четырех часов вечера во вторник, 11 января, из-за работ на сетях коммуникации до окончания работ закрывается троллейбусное движение по Белградской улице от улицы Димитрова до Альпийского переулка.

Как сообщили в "Горэлектротрансе", изменится и движение троллейбуса №47. Так, маршрут проляжет от конечной станции "Малая Балканская улица" по действующей трассе до улицы Димитрова, далее по улице Димитрова, Будапештской улице, проспекту Славы, улицы Типанова до конечной станции "Московская площадь".

Стали известны итоги работы общественного транспорта города в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv