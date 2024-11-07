Петербурженка с темным прошлым "заказала" соседку по коммуналке

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 59-летняя местная жительница, имевшая проблемы с законом, связанных с занятием проституцией, решила избавиться от своей соседки по коммунальной квартире. Как пишет Telegram-канал SHOT, 67-летняя соседка доставляла женщине немало проблем своими постоянными придирками, ссорами и даже драками. Несмотря на обращения в полицию, конфликты не прекращались.

Не выдержав напряжения, женщина решила нанять убийцу. Она обратилась к нищему, стоявшему возле Александро-Невской лавры, предложив ему 70 тысяч рублей за убийство соседки. Однако мужчина отказался и сообщил о случившемся в полицию.

"Заказчица" была задержана, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры на Глухарской изъяли фрагменты каннабисаз квартиры на Глухарской изъяли фрагменты каннабиса.

Фото: Piter.TV