Автомобилист угрожал охраннику пневматическим пистолетом.

В Тосненском районе задержан участник конфликта с охранником на скоростной трассе М-11. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Тосненского района 18 марта поступило сообщение о том, что на 646 километре трассы М-11 неизвестный на автомобиле Лада Приора угрожал предметом, похожим на пистолет, охраннику расположенного рядом склада.

Было установлено, что на охраняемой территории склада между 54-летним охранником и водителем автомобиля Лада Приор произошел конфликт, в ходе которого последний угрожал охраннику предметом, похожим на пистолет. Причиной конфликта стало нежелание охранника пропускать автомобиль для проезда через территорию склада.

У дома 22 по Богатырскому проспекту нарядом ГИБДД был задержан 38-летний водитель Приоры. У него изъят пневматический пистолет. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге задержан 41-летний подозреваемый в нападении на подростка на Дальневосточном проспекте.

Фото: Piter.tv