В Петербурге задержан 41-летний подозреваемый в нападении на подростка на Дальневосточном проспекте

Мужчина на трамвайной остановке распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону подростка и скрылся.

Полицией задержан подозреваемый в нападении на подростка на Дальневосточном проспекте, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 17 марта из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с химическим ожогом глаз обратился 17-летний школьник из Мурино. Молодой человек после оказания медпомощи был направлен на амбулаторное лечение.

Полицией установлено, что 16 марта 2024 года в 23:30 у дома 13 по Дальневосточному проспекту при выходе из трамвая, на трамвайной остановке после словесного конфликта неизвестный распылил содержимое аэрозольного баллончика в сторону подростка и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Вечером 18 марта у дома 2 по улице Ворошилова в Петербурге по подозрению в совершении этого преступления задержан 41-летний неработающий житель Невского района.

В Ленобласти обнаружили пропавшую машину такси с убитым водителем.

Фото: Piter.tv