В Петербурге со стрельбой задержали нетрезвого водителя Hyundai Solaris

За рулем иномарки находился 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

В Петербурге полицейские с применением оружия задержали нетрезвого водителя Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции 31 июля в 04:30 предприняли попытку остановить автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся по Литейному проспекту от Невского проспекта. Водитель не остановился и попытался скрыться.

Полицейскими было организованно преследование нарушителя. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал. Для остановки правоохранителями было принято решение о применении табельного оружия. После этого у дома 1 по Пискаревскому проспекту автомобиль остановился.

За рулем иномарки находился 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. У мужчины были зафиксированы явные внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности по трём статьям.

Ранее нетрезвых туристок из Дагестана на каршеринге полицейские останавливали со стрельбой в Шушарах.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)