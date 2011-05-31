В Ленобласти задержали мужчину, управлявшего автомобилем в алкогольном опьянении

Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам.

Сотрудники ДПС Сланцевского района задержали мужчину, управлявшего автомобилем в алкогольном опьянении. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около семи вечера 31 июля на 33 км автодороги "Гостицы – Пустомержа" нарядом ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль Škoda Yeti, принадлежащий 68-летнему мужчине. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и, увеличив скорость, пытался скрыться.

В ходе преследования у дома 58 в деревне Заручье для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам. В результате машина была остановлена, а водитель задержан. Мужчина управлял указанным автомобилем без водительского удостоверения (срок действия истек) и находился в состоянии алкогольного опьянении.

В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Накануне петербурженка попыталась ударить и оскорбила сотрудника ДПС.

Видео: МВД