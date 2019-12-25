Петербурженка попыталась ударить и оскорбила сотрудника ДПС

Её муж отказался предъявлять документы инспектору и был задержан.

Петербурженку привлекли к уголовному делу за сопротивление и попытку ударить сотрудника ДПС. Об этом стало известно Piter.tv.

Около 11:00 31 июля у дома 61 корпус 1 по улице Маршала Казакова был остановлен автомобиль ВАЗ-21140. За рулем находился 44-летний мужчина, который отказался предъявлять документы. К водителю была применена физическая сила, наручники и газ. В момент задержания автомобилиста пассажирка (супруга мужчины) стала выражаться грубой нецензурной бранью и угрожать насилием инспектору. Выйдя из автомобиля, женщина попыталась ударить по голове сотрудника ДПС, схватила его за форму и не давала задержать своего супруга. В итоге оба супруга были задержаны.

Было возбуждено два уголовных дела: за применение насилия в отношении представителя власти и за его оскорбление.

На прошлой неделе женщину-водителя задержали за наезд на сотрудника ГИБДД.

Фото: Piter.tv