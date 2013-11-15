Женщину-водителя задержали за наезд на сотрудника ГИБДД

По данным СК по Петербургу, инспектор получит повреждения.

Полицейские задержали женщину, которая наехала на сотрудника ГИБДД, а затем пыталась задавить двух собак и их хозяина. Пока что СК заинтересовал только первый случай, было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

"Рено Сандеро" пытался наехать на собак и хозяина на Морской набережной. Затем машину заметили уже на улице Кораблестроителей, 30. Женщина не захотела проследовать в отдел полиции для оформления документов и попыталась скрыться. Водителя хотели задержать за новые административные правонарушения.

Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемой. Расследование продолжается.

Фото: Фонтанка.ру