За день в Петербурге очистят более 170 крыш

В зимнее время особое внимание уделяется вопросам очистки крыши многоквартирных домов от снега и льда, заявили сегодня в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

В сообщении уточняется, что в ежедневной работе участвуют 185 профессиональных высотников, а на сложных участках используются автомобильные вышки. В течение суток специалистам предстоит очистить более 170 крыш.

Кроме того, для содержания дворовых территорий привлечены 556 рабочих ручной уборки и 57 механизаторов, а на улицах и магистралях круглосуточно заняты 291 сотрудник вручную и используется 83 единицы специальной техники.

Ранее мы сообщили о том, что задачи по уборке снега в Петербурге продлены до 15 января.

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ