В Петербурге раскрыта коррупционная схема с участием более 50 автошкол

Все материалы, связанные с данным делом, были переданы в следственные органы подразделениями, занимающимися собственной безопасностью ГУ МВД России.

Более 50 автошкол в Санкт-Петербурге оказались вовлечены в коррупционную схему. Согласно данным регионального ГУ МВД, эти учебные заведения выплачивали взятки сотрудникам ГАИ для получения благосклонности во время экзаменов на водительские права.

В пресс-службе ведомства отметили, что оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) выявили "незаконную деятельность руководителей нескольких автошкол города и работников МРЭО Госавтоинспекции".

Все материалы, связанные с данным делом, были переданы в следственные органы подразделениями, занимающимися собственной безопасностью ГУ МВД России. Кроме того, правоохранительные структуры продолжают устанавливать участие всех обвиняемых в этой коррупционной схеме.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Управление собственной безопасности ГУ МВД РФ