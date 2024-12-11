В Петербурге неизвестные взломали приложение пекарни ради бесплатной выпечки

В результате этой схемы было украдено хлебобулочных изделий на сумму около 8,5 тысяч рублей.

В Петербурге неизвестные злоумышленники взломали приложение одной из местных сетей пекарен. Они использовали его для оформления заказов, которые затем забирали, оставляя неоплаченными.

Как сообщает "Фонтанка", 5 февраля владелец пекарни на Московском проспекте подал заявление о случившемся. Он сообщил, что неким клиентам удалось взломать мобильное приложение компании.

Злоумышленники успешно оформляли заказы через приложение, после чего приходили и забирали продукцию, при этом никак ее не оплачивая. В результате этой схемы было украдено хлебобулочных изделий на сумму около 8,5 тысяч рублей.

Ранее пользователей Android в Петербурге предупредили о рассылке вируса под видом приглашения на свадьбу.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)