На Петроградской стороне открылся второй Центр женского здоровья

Все предоставляемые услуги абсолютно бесплатны.

Во втором петербургском центре женского здоровья, расположенном на улице Ленина в Петроградском районе, начали оказывать медицинские услуги представительницам прекрасного пола.

Руководитель учреждения Александра Романовская пояснила, что пациенткам доступен полный спектр специализированной помощи: консультации ведут квалифицированные врачи-гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, дерматологи и психотерапевты.

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу — каждая женщина получает четкий график посещений врачей. Все предоставляемые услуги абсолютно бесплатны, записаться на прием можно по контактному номеру телефона +7(812)244-38-36 либо через портал "Горздрав".

Открытие нового медицинского учреждения осуществлено по инициативе губернатора города Александра Беглова в рамках реализации региональной программы "10 приоритетов развития Петербурга".

Ранее мы сообщили о том, что число программ дополнительного образования для детей увеличили в Петербурге.

Видео: Telegram / Александр Беглов