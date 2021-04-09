В Петербурге 48 участников СВО приступили к обучению в рамках программы "Время героев"

Для действующих военнослужащих предусмотрено отложенное обучение, еще 16 человек начнут его после увольнения со службы.

К обучению приступили 48 участников СВО, которые являются финалистами второй волны программы "Время героев Петербурга". Для действующих военнослужащих предусмотрено отложенное обучение, еще 16 человек начнут его после увольнения со службы, сообщил губернатор Александр Беглов 2 октября.

Отмечается, что программа объединяет людей с разным управленческим опытом и помогает выстроить карьерную траекторию в системе государственного и муниципального управления. Курс рассчитан на год и включает свыше 500 учебных часов. Участники освоят психологическое обеспечение профессиональной деятельности, систему государственного и муниципального управления, стратегическое и финансовое планирование, современные технологии управления и управление общественными отношениями.

Подать заявку можно на официальном сайте программы.

Видео: Telegram / Александр Беглов