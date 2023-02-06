Завершился третий модуль обучения участников первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Завершающим этапом модуля стал проектный конкурс, где учащиеся применили теоретические знания на практике, создав собственные проекты.

Участники первого потока кадровой программы "Время героев" в Санкт-Петербурге успешно освоили третий этап курса. В процессе обучения будущие управленцы углубленно изучили основы государственного администрирования, сформулировали идеи собственных проектов и разработали индивидуальные карьерные стратегии.

Программа построена на активном вовлечении студентов в практические занятия: они взаимодействуют с действующими руководителями, рассматривают конкретные кейсы и приобретают умения принятия решений в реальных рабочих ситуациях. Завершающим этапом модуля стал проектный конкурс, где учащиеся применили теоретические знания на практике, создав собственные проекты.

Региональная кадровая программа "Время героев Санкт-Петербурга", инициированная губернатором в прошлом году, направлена на поддержку участников специальной военной операции. Участники программы получают образование и проходят стажировку в государственных структурах, после чего трудоустраиваются в государственный сектор

Ранее мы сообщили о том, что ветераны СВО могут обратиться в Фонд "Защитники Отечества" через МФЦ Петербурга.

Фото: Telegram/ Александр Беглов