  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Завершился третий модуль обучения участников первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга"
Сегодня, 11:38
73
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Завершился третий модуль обучения участников первого потока программы "Время героев Санкт-Петербурга"

0 0

Завершающим этапом модуля стал проектный конкурс, где учащиеся применили теоретические знания на практике, создав собственные проекты.

Участники первого потока кадровой программы "Время героев" в Санкт-Петербурге успешно освоили третий этап курса. В процессе обучения будущие управленцы углубленно изучили основы государственного администрирования, сформулировали идеи собственных проектов и разработали индивидуальные карьерные стратегии.

Программа построена на активном вовлечении студентов в практические занятия: они взаимодействуют с действующими руководителями, рассматривают конкретные кейсы и приобретают умения принятия решений в реальных рабочих ситуациях. Завершающим этапом модуля стал проектный конкурс, где учащиеся применили теоретические знания на практике, создав собственные проекты.

Региональная кадровая программа "Время героев Санкт-Петербурга", инициированная губернатором в прошлом году, направлена на поддержку участников специальной военной операции. Участники программы получают образование и проходят стажировку в государственных структурах, после чего трудоустраиваются в государственный сектор

Ранее мы сообщили о том, что ветераны СВО могут обратиться в Фонд "Защитники Отечества" через МФЦ Петербурга.

Фото:  Telegram/ Александр Беглов

Теги: время героев санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии