Наставником программы для участников СВО "Время героев Петербурга" будет Беглов

Кандидаты уже прошли две отборочных стадии.

В Петербурге начался очередной этап региональной кадровой программы "Время героев Петербурга". Участники СВО уже прошли две отборочных стадии. К оценке управленческих компетенций на собеседованиях в Корпоративном университете городской администрации допущен 91 кандидат. Об этом сообщили в Смольном 13 марта.

Будем готовить из наших воинов грамотных руководителей. Важно снабдить их необходимыми правовыми и управленческими знаниями, познакомить с работой петербургского правительства. Участники специальной военной операции с их уникальным опытом и навыками быстрого принятия важных решений помогут стране и городу в гражданской жизни. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Программа стартовала 19 декабря прошлого года. В проект приглашались граждане РФ из Северной столицы с высшим образованием. Было подано более 300 заявок.

А 11 февраля начался первый этап отбора кандидатов. Компьютерное тестирование позволило определить уровень их базовых знаний. Второй этап состоял из деловой игры, где оценивали управленческие навыки. Те, кто показал лучшие результаты, приступят к обучению в конце марта, оно продлится примерно 1 год.

За каждым слушателем закрепят наставника из числа членов правительства Петербурга и руководителей исполнительных органов государственной власти. Быть куратором вызвался губернатор Александр Беглов.

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