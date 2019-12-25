Возбуждено уголовное дело после стрельбы во дворе на Просвещения

Полицейские задержали одного из причастных к инциденту – 16-летнего подростка.

Поздним вечером 11 августа у дома 20/25 по проспекту Просвещения мужчина сделал замечание шумной компании подростков, а в ответ получил выстрел в плечо из светошумового пистолета. Полицейские задержали одного из причастных к инциденту – 16-летнего подростка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Приняты меры к розыску остальных участников инцидента.

Фото: Piter.TV