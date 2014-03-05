Свыше 500 тыс. петербуржцев стали частью волонтерского движения

Возраст самого старшего волонтёра в городе – 86 лет.

Сегодня, 5 декабря, отмечают ежегодный День добровольца. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал в своём Telegram-канале, что в волонтёрском движении Петербурга участвуют более полумиллиона человек различного возраста – от школьников до представителей старшего поколения. Возраст самого старшего волонтёра в городе – 86 лет.

Пиотровский подчеркнул, что добровольцы постоянно оказывают помощь в проведении значимых мероприятий международного масштаба: в нынешнем году они участвовали в мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, спортивных состязаниях памяти князя Александра Невского и форуме стран БРИКС.

Накануне Нового года Центр городских волонтёров реализует социальный проект "Звёзды Детям". Согласно замыслу организаторов, целью акции становится не только предоставление подарков детям из социально уязвимых семей, но и демонстрация внимания, заботы и моральной поддержки таким семьям.

Фото: Telegram / Пиотровский Online