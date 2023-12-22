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В Петербурге в 2024 году "Водоканал" подключит к сетям водоснабжения и водоотведения 93 соцобъекта
Сегодня, 15:11
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В Петербурге в 2024 году "Водоканал" подключит к сетям водоснабжения и водоотведения 93 соцобъекта

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Строители предприятия проложат около 28 км инженерных сетей.

В 2024 году ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подключит к сетям водоснабжения и водоотведения 93 социально значимых городских объекта. Об этом рассказали в пресс-службе организации 3 марта.

Речь идет о подключении 44 объектов сферы образования, 15 – здравоохранения, 16 – социально-бытового назначения, 12 спортивных объектов и 6 – энергосбережения. Крупнейшими из них являются лицей на 550 мест в Кронштадте по адресу: Цитадельская дорога, участок 3Д, и жилой комплекс со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением на 70 мест и встроенно-пристроенной автостоянкой по адресу: Невская губа, участок 11. Строители предприятия проложат около 28 км инженерных сетей. 

Ранее на Piter.TV: петербургский "Водоканал" подал иск к Генконсульству Эстонии.

Фото: Piter.TV

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, соцобъекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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