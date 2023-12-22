Петербургский "Водоканал" подал иск к Генконсульству Эстонии

Общая сумма задолженности Представительства Эстонии составляет 12 697,99 рублей, оставшаяся сумма в иске представляет собой начисленные пени.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти против Генерального консульства Эстонии. Предприятие требует с представителей иностранного государства сумму в размере 17 348,99 рублей.

Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Пресс-служба "Водоканала" уточнила, что Генконсульство не оплатило счета за водоотведение за период с 1 июля по 6 сентября 2022 года. Общая сумма задолженности Представительства Эстонии составляет 12 697,99 рублей, оставшаяся сумма в иске представляет собой начисленные пени.

Ранее Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга подал иск о взыскании задолженности с Генконсульства Эстонии. Размер требований составляет более 779,7 тыс. рублей за аренду земли. Напомним, что в апреле 2022 года закрылось консульство Эстонии в Петербурге. В то же время прекратили работу представительства и других европейских стран.

Ранее мы сообщили о том, что ПСКБ отсудил у международного депозитария 2,7 млрд рублей.

Фото: Citywalls.ru