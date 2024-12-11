Около 300 тыс. кубометров снега вывезено с петербургских улиц за неделю

Бригады экстренной помощи оперативно устраняли скопления снега вдоль улиц, а рабочие очищали ливневые канализации и создавали дренажные каналы.

На прошлой неделе в Петербурге дорожники смогли заняться уборкой снега, выпавшего в начале января. За неделю они вывезли на утилизацию примерно 300 тысяч кубометров снежных масс.

Пресс-служба Комитета по благоустройству сообщила, что повышение температуры до положительных значений потребовало привлечения всех ресурсов для предотвращения возможных подтоплений.

Бригады экстренной помощи оперативно устраняли скопления снега вдоль улиц, а рабочие очищали ливневые канализации и создавали дренажные каналы. За период с 10 по 16 января было освобождено около 7500 водосточных труб. На полигоны вывезли 830 кубических метров мусора и 70 тонн смёта с дорог. Теплые дни позволили помыть 266 автобусных остановок.

Сегодня, 20 января, уборку городских улиц ведут 865 единиц специализированной техники и 1114 дворников.

Ранее мы сообщили о том, что зимняя уборка акваторий продолжается в Петербурге.

Фото: Telegram / Комитет по благоустройству