МВД показало видео обысков в домах у чиновников "Водоканала Санкт-Петербурга"

По версии следствия, из-за их действий предприятию был нанесен ущерб в размере 172 миллионов рублей.

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ РФ вскрыта противоправная деятельность должностных лиц ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки правоохранителями было установлено, что в период между 2014 и 2019 годами рядом строительных компаний заключались договоры с "Водоканалом" для получения технических условий по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения вновь возводимых объектов. По версии следствия, должностными лицами предприятия вносились заведомо недостоверные сведения в автоматизированную информационную систему. В результате этого деньги, предназначенные для уплаты в бюджет организации за подключение, присваивались должностными лицами "Водоканала". По данным полиции, ущерб превысил 172 миллиона рублей.

Возбуждены шесть уголовных дел.

Видео: МВД