В Невском районе заметили лыжников с автоматами

Молодых людей на лыжах с автоматами заметили у школы №340 Невского района.

В прошедший вторник, 2 февраля, днем у школы №340 заметили лыжников с автоматами. Очевидцы поделились видеозаписью в соцсетях. Подробности ситуации раскрыла пресс-служба Невского района, сообщили "Невские Новости".

Оказалось, что лыжниками оказались учащиеся школы: они готовятся к 23 февраля. Девятиклассницы отрабатывали элемент военизированной эстафеты: поэтому были одеты в специальные костюмы, встали на лыжи, а в руках держали макеты оружия, которые используются для изучения ОБЖ.

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