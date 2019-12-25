Певец Виктор Петлюра отсудил у концертного организатора 20 тыс. рублей за использование его имени

Имя исполнителя использовали на буклетах концерта, в котором он не участвовал.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение по иску Виктора Петлюры к ООО "Матрешка Концертс" о компенсации морального вреда. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец потребовал взыскать с ответчика 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 50 тыс. за расходы на услуги представителя.

Петлюр указал, что является эстрадным исполнителем и автором песен, выступает под псевдонимом Виктора Дорина. В 2019-м году в печатной продукции и в Интернете появилась информация о концерте "Легенды русского шансона 2". Организатором был ответчик. В описании мероприятия говорилось о том, что истец участвует в концерте, но это не соответствовало действительности. Певец посчитал, что действия концертного организатора нарушили право истца на использование имени, так как между сторонами отсутствуют гражданско-правовые отношения.

Суд установил, что по факту Петлюра не участвовал в концерте. Истец получит 20 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.

Фото: victorpetlura.com