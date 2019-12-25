"Ъ": в Москве арестовали президента "ФСБ"

СМИ: Подозреваемым по уголовному делу о покушении на мошенничество стал Андрей Першин.

"Ъ": в Москве арестовали президента "Фонда содействия безопасности". По данным СМИ, речь идет об Андрее Першине. В прошлом он был сотрудником государственной безопасности. Сейчас мужчину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следственные органы полагают, что фигурант расследования хотел получить от генерального директора компании "Лагуна" 24 млн рублей в обмен на то, чтобы помогать тому решать проблемы по "сществующему уголовному преследованию".

Першин якобы заявил жертве, что полицейские планируют направить материалы проверки в следственные органы Балашихи, а после этого в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество с земельными участками с целью их хищения.

Основной деятельностью "Лагуны", по сообщению издания, является аренда и управление недвижимостью. После беседы с Першиным глава компании обратился за помощью в ФСБ. Подозреваемого из "ФСБ" задержали во время передачи первого транша в размере ста тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv

