В Ленобласти начинается реконструкция 12-километрового участка трассы "Скандинавия"

К ремонту на участке от Гаврилово до обхода Выборга приступят в ближайшее время.

В среду, 1 сентября, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили о реконструкции 12-километрового участка трассы "Скандинавия".

Так, к работам на отрезке от Гаврилово до обхода Выборга с 122 до 134 километра в Выборгском районе подрядчик приступит в ближайшее время.

Согласно проекту, рабочие реконструируют и построят две транспортные развязки на перекрестке с региональными дорогами 41К-095 Подъезд к Смирново, 41К-181 Огоньки - Стрельцово – Толоконниково, там же воздвигнут четыре надземных пешеходных перехода.

Благодаря развязкам потоки транспорта разведут в разные уровни, будут обеспечено безопасное пересечение дороги и разворот в обратном направлении. Благодаря устройству переходно-скоростных полос автомобилисты смогут безопасно выезжать на федеральную трассу с примыкающих дорог и в обратном направлении.

На участке км 124 – км 126, от СНТ "Сампо" до съезда на пляж "Песчаный карьер", дорожники обустроят велодорожку, на 129-м км запланировано строительство площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей с беседками, скамейками, туалетами и урнами.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2024 года.

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Фото: Piter.tv