Более 400 бизнесменов Ленобласти получили ковид-паспорта

Ковид-паспорта нужны для того, чтобы выйти из-под ограничений, действующих в конкретной зоне.

"Ковид-паспорта" в Ленобласти оформили 426 предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В сфере торговли было выдано 186 паспортов, в сфере общепита – 76, в сфере бытового обслуживания – 73. Также документ получили 84 предпринимателя из других сфер бизнеса и 7 производственных предприятий. Самым активным оказался Лужский район, где бизнесмены получили 92 паспорта.

Ковид-паспорта нужны для того, чтобы выйти из-под ограничений, действующих в конкретной зоне. Для получения паспорта 80% сотрудников должны быть вакцинирован или же они имеют антитела/болели не более полугода назад.

В июне ковидные паспорта для предприятий Ленобласти стали официальным документом.

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