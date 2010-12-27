В Кингисеппском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации

Местным жителям запретили посещение лесов.

В пятницу, 10 августа, в Кингисеппском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает издание kingisepp.ru. Такое решение было принято на заседании районной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Местным жителям запретили посещение лесов. Ранее, 9 августа, в лесном массиве в районе полигона Туганы обнаружили очаг возгорания, площадь которого превысила 25 гектаров.

В связи с высокой пожароопасностью отдел по делам ГО и ЧС Кингисеппского района настоятельно рекомендует гражданам воздержаться от посещения лесов. Нахождение в лесных массивах в районе полигона Туганы и пос.Ивановское КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Сейчас принимаются все меры по тушению пожара. В работе задействована техника Минобороны и Ленобллеса. Пожаротушение осуществляется в круглосуточном режиме. В населенных пунктах пока нет угрозы. На данный момент, осуществляется мониторинг уровня загрязнения воздуха.

Ранее в Выборгском районе Ленобласти 3-й класс пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

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